Pongracic al Mondiale o no? Il Ct potrebbe sostituirlo con un altro croato di Serie A

Il Commissario tecnico della Croazia ha spiegato la sua lista dei convocati per il Mondiale: Pongracic è nella lista dei 26, ma Dalic ha tenuto 6 giocatori in stand-by

Pongracic, dunque, al momento, è stato inserto nella lista-preliminare per andare al Mondiale, ma non è ancora detta l'ultima parola. La lista definitiva della Croazia non è ancora completamente chiusa. Il CT avrebbe preparato anche alcune alternative in caso di cambi dell’ultima ora. Tra queste c’è Ivan Smolcic del Como, indicato come possibile sostituto proprio di Pongracic.