Nel corso della conferenza stampa di presentazione dei convocati per il Mondiale, il CT della Croazia Zlatko Dalic ha parlato anche delle valutazioni legate ai difensori centrali, soffermandosi indirettamente pure sul difensore della Fiorentina Pongracic.
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Pongracic al Mondiale o no? Il Ct potrebbe sostituirlo con un altro croato di Serie A
Il Commissario tecnico della Croazia ha spiegato la sua lista dei convocati per il Mondiale: Pongracic è nella lista dei 26, ma Dalic ha tenuto 6 giocatori in stand-by
Il commissario tecnico croato ha spiegato:
“I miei dubbi erano se portare o meno cinque difensori centrali. Tengo molto all’ambiente e al fatto che nella squadra ci sia una buona atmosfera”.
Dalic ha poi aggiunto:
“A marzo avevo detto che avremmo conosciuto la lista dei difensori e che, se nessuno avesse perso lo status di allora, tutto sarebbe andato secondo le aspettative”.
Pongracic, dunque, al momento, è stato inserto nella lista-preliminare per andare al Mondiale, ma non è ancora detta l'ultima parola. La lista definitiva della Croazia non è ancora completamente chiusa. Il CT avrebbe preparato anche alcune alternative in caso di cambi dell’ultima ora. Tra queste c’è Ivan Smolcic del Como, indicato come possibile sostituto proprio di Pongracic.
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