Toldo: “Tra qualche mese a Firenze sarà diverso. De Gea? Cosa apprezzo di lui”

Confronto difficile, quasi impossibile. Posso però dire che sono più legato alla formazione del 95/96, forse perché eravamo tutti molto giovani, erano i primi successi e tutto sembrava un sogno, compresa quell'incredibile accoglienza alle tre di notte dopo la vittoria di Bergamo.

Firenze è una piazza eccezionale, capace di un amore unico verso la sua squadra, ma è anche iper critica. Me le ricordo bene le bacchettate se sbagliavo una partita, l'importante è ripartire sempre, non stare troppo a rimuginare per un errore. D'altra parte anche tre grandissimi come Sarti, Albertosi e Galli ogni tanto finivano sul banco degli imputati, figuriamoci se non poteva succedere a me. De Gea l'ho visto poco, ma al di là dell'aspetto tecnico apprezzo la sua serenità dentro e fuori dal campo e poi comunque ad un portiere serve soprattutto una difesa che lo protegga.