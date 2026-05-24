"Finalmente", questa è stato il primo pensiero per tutti i tifosi della Fiorentina al termine di questa stagione. Una stagione maledetta (i nostri VOTI), iniziata sotto una cattiva stella, e proseguita con la paura di una clamorosa retrocessione. Tutto questo con il centenario alle porte, un vero e proprio incubo per l'ambiente, scongiurato da un buon finale, sotto la guida di Vanoli. Abbiamo raccolto una top-10 horror, con le 10 partite che i tifosi viola vorrebbero rimuovere velocemente dalla propria memoria. Si tratta di gare ufficiali, e seguiremo l'ordine cronologico.
VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive Una stagione maledetta: le 10 partite peggiori della Fiorentina 2025/26
esclusive
Una stagione maledetta: le 10 partite peggiori della Fiorentina 2025/26
Una stagione da dimenticare per la Fiorentina. Ecco le 10 peggiori partite di questa stagione maledetta