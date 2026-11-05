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Meteore viola

Il concetto di meteore, nel calcio, si applica di solito a chi arriva, lascia pochissime tracce e poi va via, tuttavia ci prendiamo qualche licenza ed estendiamo anche a giocatori che hanno avuto esperienze sì brevi, ma di tutto rispetto: è il caso di Manuele Blasi, una sola stagione alla Fiorentina, la 2006/2007 post Calciopoli, e un percorso davvero particolare da allenatore una volta appesi gli scarpini al chiodo. Vediamo cosa fa oggi scorrendo le schede, per cominciare ad avvicinarci alla partita contro la Juventus che precede la sosta di novembre.

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