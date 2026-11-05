Cosa fa oggi Manuele Blasi? Scopriamo il presente da allenatore nel Mediterraneo dell'ex centrocampista della Fiorentina
VIDEO - Record di espulsi: mega-rissa si trasforma in guerriglia, 51 cartellini rossi
Meteore viola
Il concetto di meteore, nel calcio, si applica di solito a chi arriva, lascia pochissime tracce e poi va via, tuttavia ci prendiamo qualche licenza ed estendiamo anche a giocatori che hanno avuto esperienze sì brevi, ma di tutto rispetto: è il caso di Manuele Blasi, una sola stagione alla Fiorentina, la 2006/2007 post Calciopoli, e un percorso davvero particolare da allenatore una volta appesi gli scarpini al chiodo. Vediamo cosa fa oggi scorrendo le schede, per cominciare ad avvicinarci alla partita contro la Juventus che precede la sosta di novembre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Goncalves falso nove, ecco la soluzione. Contro la Juve serve ritmo, quindi Oulai
Altre news
Volano stracci in casa Napoli: dalla lite tra De Bruyne e Lucca alle accuse dei leader
Rassegna stampa
Gazzetta: "Minacce ed estorsione nei confronti di Fagioli. Cosa succede adesso"
Rassegna stampa
Gazzetta: "Ecco come Fabio Paratici si spiega queste difficoltà iniziali"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti