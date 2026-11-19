L'attaccante della Fiorentina Federico Croci convocato (da sotto età) per il Mondiale Under 17
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In vista del Mondiale Under 17 che si disputa in Qatar, l'attaccante della Fiorentina Federico Croci ha raccontato le sue sensazioni e le sue aspettative.
"Per me personalmente è la prima volta in Qatar, penso pure per i miei compagni. Le prime impressioni sono veramente fantastiche, il posto è bellissimo ed è tutto molto organizzato. Abbiamo tutte le possibilità per fare bene, giocare bene, vincere queste partite e arrivare in fondo a questa importantissima competizione. Speriamo di poter vincere questo mondiale".
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L'Italia esordirà domani alle ore 16 contro la Giamaica. Nel girone degli azzurri, allenati dal CT Daniele Franceschini, ci sono anche Costa d'Avorio e Uzbekistan.
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