Novità sul futuro di Niccolò Fortini: esterno classe 2006 in uscita dalla Fiorentina. Per lui avanza un club di Premier League

Matteo Torniai
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L’Hull City fa sul serio per Niccolò Fortini, esterno classe 2006 di proprietà della Fiorentina. Il club inglese, secondo Gianluca Di Marzio, ha manifestato il proprio interesse per il giovane talento viola e sta provando ad avanzare nella trattativa.

La Fiorentina, però, ha fissato una valutazione precisa: 10 milioni di euro cash. Fortini è in scadenza con la Fiorentina il 30 giugno 2027.

La società gigliata, dunque, non è intenzionata a concedere sconti per il momento.

Niccolò Fortini

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