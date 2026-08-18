Il Corriere dello Sport si sofferma sull'esterno in arrivo alla Fiorentina. Adesso non c’è più l’esigenza di chiudere presto e bene: ormai Grosso la squadra l’ha impostata e chi arriverà andrà a garantire una risorsa tecnica e tattica per il sistema di gioco che rimane centrale nel progetto.

Soulé, ad esempio, con tutte le difficoltà del caso, a cominciare dalla cifra da cui parte la Roma per sedersi al tavolo a trattare l’argentino: quaranta milioni.

Tanti, tantissimi, forse troppi, che possono diventare un muro invalicabile mettendo insieme una certa ritrosia del calciatore a muoversi dalla Capitale e la Fiorentina ovviamente non ha “colpe”. Il contatto c’è stato e si attendono comunque sviluppi per capire se Soulé può diventare un obiettivo.