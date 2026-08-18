Dopo giorni di attesa e indiscrezioni, il Como si è mosso concretamente per Moise Kean. Ieri sulla scrivania di Fabio Paratici è arrivata la prima offerta ufficiale: 5 milioni per il prestito oneroso e altri 25 milioni per l'obbligo di riscatto nella prossima estate, per un pacchetto complessivo da 30 milioni. Una proposta che non basta alla Fiorentina, ferma sulla propria posizione: senza un'offerta fuori mercato, Kean resterà il centravanti di Fabio Grosso. Il Como, però, ha lanciato il primo segnale per capire se esistano margini per una trattativa. L'impressione è che un'apertura viola possa esserci, ma soltanto alzando la proposta di circa una decina di milioni: la Fiorentina non intende cedere Kean per meno di 40 milioni. Resta quindi da capire se il Como sia disposto a spingersi più in alto e con quale formula, tra parte fissa ed eventuali bonus personali e di squadra. I prossimi giorni saranno decisivi.

Nel frattempo Kean continua ad allenarsi agli ordini di Grosso e non si è mai sentito fuori dal progetto, come dimostrato anche in Coppa Italia contro il Benevento. Sa però che la possibilità Como gli gira intorno da giorni. La stima di Cesc Fabregas e la possibilità di giocare la Champions League lo affascinano, ma l'attaccante non ha intenzione di forzare la mano per lasciare Firenze. Al momento il suo entourage non è ancora parte attiva della trattativa: entrerà in gioco soltanto qualora Fiorentina e Como dovessero trovare una base d'accordo, che oggi ancora non esiste. A quel punto andrebbe trovata un'intesa anche sul ricco stipendio del centravanti. In caso di separazione, dunque, l'obiettivo sarebbe arrivare a una soluzione soddisfacente per tutte le parti, senza strappi.

Intanto il mercato comincia a muoversi anche attorno all'eventuale sostituto di Kean. Nelle ultime 48 ore sono tornati a essere accostati alla Fiorentina Lorenzo Lucca del Napoli e soprattutto Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà del Sassuolo che Fabio Grosso conosce molto bene per averlo già allenato in neroverde. Per il momento si tratta soltanto di idee o indiscrezioni da seguire, ma il futuro di Kean sta entrando in una settimana decisiva. La prima offerta del Como ha cambiato lo scenario: adesso si entra nel vivo, con il destino dell'attaccante viola che potrebbe presto arrivare a un bivio. Lo scrive la Nazione.