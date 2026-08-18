Dopo settimane di indiscrezioni, il Como ha presentato la prima offerta concreta per Moise Kean, ma per convincere la Fiorentina dovrà rilanciare. I lariani hanno messo sul piatto 30 milioni complessivi: 5 per il prestito e 25 per l'obbligo di riscatto, proposta recapitata ieri pomeriggio al Viola Park. La posizione di Fabio Paratici, però, non è cambiata: la cifra è considerata insufficiente.

La Fiorentina considera Kean il centravanti della prossima stagione, con Mateo Pellegrino come alternativa, e la scelta di lasciare all'attaccante della Nazionale la maglia numero 9 rappresenta un ulteriore segnale della fiducia del club nei suoi confronti. La trattativa, comunque, è soltanto alle prime battute e non può essere considerata chiusa. La Fiorentina non intende privarsi di Kean per circa 30 milioni, ma un rilancio di altri 10-15 milioni da parte del Como potrebbe cambiare lo scenario e rendere la proposta decisamente più convincente.

C'è però anche il fattore tempo: a due settimane dalla chiusura del mercato, il club viola potrebbe non essere disposto ad aspettare troppo. Trovare un sostituto all'altezza del centravanti titolare della Nazionale non sarebbe semplice e, proprio per questo, se il Como decidesse di affondare il colpo dovrebbe farlo rapidamente, dando a Paratici il tempo necessario per individuare e acquistare un'altra prima punta. Lo scrive il Corriere Fiorentino.