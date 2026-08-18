Ieri il Como ha inviato la prima offerta ufficiale alla Fiorentina di 5 milioni per il prestito con l'obbligo di riscatto fissato a 25mln
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Tutto gira intorno a Moise Kean. Ieri il Como ha inviato la prima offerta ufficiale alla Fiorentina di 5 milioni per il prestito con l'obbligo di riscatto fissato a 25mln. E' arrivato subito il secco no di Fabio Paratici che da sempre considera l'attaccante ex Juve un giocatore da 40 milioni di euro.
Per questo motivo, nelle prossime ore, si aspetta il rilancio del Como pronto a mettere sul piatto un'offerta complessiva di 35 milioni di euro più bonus, con il 10% sulla futura rivendita.
Nel mentre, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Fabio Paratici avrebbe chiesto informazioni su Lorenzo Lucca, attaccante in uscita dal Napoli.
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