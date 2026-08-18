Mauro Icardi prende tempo. L'attaccante argentino, svincolato dopo la conclusione della sua esperienza al Galatasaray, sta valutando con attenzione il prossimo passo della sua carriera. Secondo Sky Sport, la priorità del giocatore è individuare il progetto tecnico più adatto alle proprie ambizioni e per questo si è preso del tempo per riflettere sulla decisione migliore.

La Lazio ha già preso contatti con l'entourage del classe 1993 e sta provando a capire la disponibilità dell'attaccante. L'operazione resta complessa, soprattutto per i costi dell'ingaggio e per la volontà di Icardi di prendere in considerazione anche un club in grado di garantirgli la partecipazione alla Champions League.

Nelle ultime ore, però, il nome di Icardi era stato accostato anche alla Fiorentina. Il centravanti potrebbe infatti diventare un'opzione per il club viola nel caso in cui Moise Kean dovesse lasciare Firenze.

Il futuro di Kean resta infatti uno dei temi principali del mercato viola. Il Como ha presentato una prima offerta da 30 milioni di euro complessivi, proposta che la Fiorentina ha rifiutato, ritenendo insufficiente la valutazione del proprio centravanti.

Al momento non risultano passi decisivi da parte della Fiorentina. L'argentino continua a prendere tempo e vuole valutare tutte le possibilità prima di scegliere la prossima destinazione.

La Lazio, intanto, punta ad accelerare per provare a convincerlo.