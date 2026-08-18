La conferenza stampa di presentazione di Joao Mario
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La Fiorentina continua con le conferenze stampa di presentazione. Alle ore 15:00 tocca a Joao Mario al Wind3 Media Center del Viola Park Rocco B. Commisso. Seguila su Violanews:
Cosa non ha funzionato alla Juventus?
L'anno scorso c'era un campo differenze rispetto a quello portoghese, mi sono dovuto adattare in un nuovo paese, modo di giocare. Nel calcio ci sono molti fattori che non sono funzionati. Ho sempre cercato di dare il meglio. Non ho giocato quanto mi aspettavo. Per mostrare che potevo essere utile sono passato al Bologna dove le cose sono migliorate. Quest'anno sono alla Fiorentina, un grande orgoglio.
Come stai e su Kean
Ho avuto un dolore, ma sono uscito per prevenzione ma sto già recuperando. Nessun patto, il mio stile di gioco è offensivo, posso servire assist e segnare. Voglio aiutare la squadra.
Cosa devi dimostrare al calcio italiano?
In Portogallo ho sempre giocato nel Porto e non sono uscito dalla mia zona di comfort. Giocare in Italia è una possibilità che ho colto al volo. Quest'anno ho imparato di più, ma posso migliorare sempre di più.
Il passaggio alla Serie A
Nel campionato italiano ci sono soluzioni offensive più complicate da trovare. Le squadre sono equilibrate.
L'obiettivo
La Fiorentina è una squadra che è partita molto forte con un progetto che mi è piaciuto moltissimo. Sto affrontando questa sfida con entusiasmo.
La Nazionale
La Nazionale è sempre un sogno.
La fase difensiva
A livello difensivo credo che questo campionato mi possa dare molto e mi possa dare ancora molto. Le mie caratteristiche principali non saranno mai difensive, ma nel calcio moderno bisogna sapere difendere e cercherò di migliorarmi ogni giorno. Sono già migliorato dal mio arrivo in Italia.
Cosa chiede Grosso ai terzini?
Il mister è giovane, ha idee nuove e gli piace giocare a calcio. Gli piace una squadra offensiva e intensa. È molto attraente per me e per i tifosi, penso che possa essere una buona stagione. Cercheremo di migliorarci sempre.
Le indicazioni contro il Benevento e l'affluenza in quel ruolo
Contro il Benevento il mister non mi ha dato indicazioni specifiche sull'avanzamento, è il nostro stile di gioco. Ci deve essere sempre equilibrio in campo. In quel caso ero io avanti e l'altro terzino è rimasto più dietro, ma non si sono state indicazioni specifiche. Il mister ci ha detto di fare il nostro gioco. Jimenez? Ottimo giocatore di qualità. Avere concorrenza è positivo per la squadra.
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