Al Viola Park inizia a farsi largo una sensazione piuttosto chiara: il Como potrebbe non avere realmente intenzione di affondare il colpo per Moise Kean. Dopo giorni di indiscrezioni e contatti, il primo passo concreto compiuto dal club lariano non ha infatti scaldato la Fiorentina.

Anzi, la proposta recapitata alla società viola viene considerata troppo distante dalle condizioni necessarie per avviare una vera trattativa.

La posizione di Fabio Paratici resta molto chiara. Kean è considerato un elemento centrale della Fiorentina di Fabio Grosso e, proprio per questo, non c'è alcuna necessità di privarsene. Il direttore sportivo viola prenderebbe in considerazione una cessione soltanto davanti a un'offerta da almeno 45 milioni di euro, cifra ritenuta adeguata al valore e all'importanza dell'attaccante nel progetto tecnico.

Un'offerta che non convince

La prima proposta del Como, dunque, ha quasi il sapore del. Più unche una vera offensiva per portare Kean alla corte di Fabregas. La distanza tra domanda e offerta rimane importante e, soprattutto, al Viola Park

Adesso la palla passa inevitabilmente ai lariani. Se il Como vuole davvero Moise Kean dovrà cambiare passo, presentandosi con una proposta decisamente più vicina alle richieste della Fiorentina. Altrimenti, quella che nelle ultime ore sembrava poter diventare una delle operazioni più importanti di questo finale di mercato rischia di fermarsi ancora prima di entrare nel vivo.

Intanto Paratici aspetta, senza fretta. La Fiorentina non ha messo Kean sul mercato e non ha bisogno di venderlo: soltanto un'offerta irrinunciabile potrebbe cambiare lo scenario. E quella arrivata finora da Como, evidentemente, non lo è.