Paura per Lucas Torreira in Turchia. L'ex centrocampista della Fiorentina, oggi in forza al Galatasaray, avrebbe chiesto al proprio agente Pablo Bentancur di trovare una soluzione per lasciare il Paese dopo una nuova escalation legata all'aggressione subita lo scorso maggio a Istanbul.

Secondo quanto riportato nelle ultime ore dal giornalista uruguaiano Sebas Giovanelli, il centrocampista avrebbe manifestato nuovamente la volontà di lasciare la Turchia dopo la scarcerazione dell'uomo che lo aveva aggredito.

La nuova minaccia

Lo scorso 12 maggio, Torreira era stato aggredito all'esterno di un locale di Istanbul. L'uomo, identificato dalle autorità turche come Yusuf Yıldırım, era stato successivamente fermato e arrestato. L'episodio aveva portato anche all'apertura di un procedimento giudiziario nei confronti dell'aggressore, accusato di aver colpito il calciatore e di averlo minacciato più volte.

La situazione sarebbe però tornata a preoccupare Torreira dopo la scarcerazione dell'uomo. Secondo le ricostruzioni riportate nelle ultime ore, l'aggressore si sarebbe nuovamente avvicinato all'entourage del giocatore, arrivando a rivolgersi all'autista di Torreira con una nuova minaccia: “Vengo a finire quello che ho iniziato”.

L'uomo sarebbe ora nuovamente ricercato dalla polizia turca.

Torreira pensa all'addio

Dopo il nuovo episodio, Torreira avrebbe quindi chiesto al proprio agente Pablo Bentancur di farlo uscire dalla Turchia. Una decisione che potrebbe rimettere in discussione il futuro del centrocampista al Galatasaray.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte del giocatore, del suo agente o del club turco. Si tratta dunque di una ricostruzione riportata dalla stampa e dai media sudamericani, ma che arriva in un contesto particolarmente delicato per il centrocampista uruguaiano.

Torreira è legato al Galatasaray da un contratto fino al 30 giugno 2028 ed è diventato uno dei giocatori più importanti della squadra turca dopo il suo arrivo dall'Arsenal nel 2022.

Per l'ex Fiorentina, però, la questione potrebbe ora andare oltre il calcio: la volontà di lasciare la Turchia sarebbe infatti legata soprattutto alla propria sicurezza personale.