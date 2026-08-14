Sembrava finalmente arrivata la conferma del ritorno dei tifosi della Fiorentina in trasferta a Roma, ma la situazione potrebbe nuovamente cambiare. Secondo quanto raccolto dalla redazione di ViolaNews, le autorità competenti starebbero valutando di rimettere mano alla decisione sulla trasferta del 24 agosto, quando la squadra di Fabio Grosso affronterà la Roma di Gian Piero Gasperini nella prima giornata di campionato.

Nei giorni scorsi era emersa la possibilità concreta che i sostenitori viola potessero tornare a seguire la Fiorentina all'Olimpico, dopo i divieti che avevano caratterizzato buona parte della scorsa stagione a causa degli scontri tra tifoserie.

Adesso, però, torna a profilarsi il rischio di un nuovo divieto. Le autorità starebbero infatti valutando la possibilità di impedire la trasferta ai tifosi residenti nella provincia di Firenze.

La decisione non è ancora definitiva

Al momento non è stato disposto alcun nuovo divieto e la situazione resta in evoluzione. L'eventuale provvedimento riguarderebbe i tifosi viola residenti a Firenze e potrebbe quindi impedire loro di assistere dal settore ospiti alla prima partita di campionato della Fiorentina.

Si tratta di una decisione particolarmente attesa dalla tifoseria, che dopo mesi di trasferte vietate aveva accolto con entusiasmo la possibilità di tornare a seguire la squadra anche lontano dal Franchi.

Il precedente tra le due tifoserie, però, continua evidentemente a pesare sulle valutazioni delle autorità. Gli scontri avvenuti nella scorsa stagione avevano infatti portato a una serie di provvedimenti restrittivi per le trasferte dei sostenitori viola.

La decisione definitiva non è ancora arrivata, ma il rischio che venga nuovamente vietata la trasferta ai residenti a Firenze è concreto. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se il via libera emerso nei giorni scorsi verrà confermato oppure se si andrà verso un nuovo stop.