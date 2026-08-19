L'agente di Torreira spinge il centrocampista verso la Fiorentina. Ma i viola hanno abbondanza a centrocampo

Redazione VN
Dodò

VIDEO - La serenità di Dodò: autografi e sorrisi in attesa del futuro

La Fiorentina frena sul ritorno in viola di Lucas Torreira. Il centrocampista, che ha già vestito la maglia viola nella stagione 2021/22 accetterebbe di buon occhio la possibilità di tornare in Italia, ma - scrive Gianlucadimarzio.com, al Viola Park l'uruguiano non è certo una priorità.

L'agente del classe '96, Pablo Bentancur - si legge - ha espresso a Paratici la volontà del suo assistito di tornare a Firenze. Il ds però ha spiegato però che non al momento non cercano centrocampisti, vista l'abbondanza di calciatori in quel ruolo. In caso di cessioni può però diventare una chance in futuro.

Lucas Torreira

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti