L'agente di Torreira spinge il centrocampista verso la Fiorentina. Ma i viola hanno abbondanza a centrocampo
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La Fiorentina frena sul ritorno in viola di Lucas Torreira. Il centrocampista, che ha già vestito la maglia viola nella stagione 2021/22 accetterebbe di buon occhio la possibilità di tornare in Italia, ma - scrive Gianlucadimarzio.com, al Viola Park l'uruguiano non è certo una priorità.
L'agente del classe '96, Pablo Bentancur - si legge - ha espresso a Paratici la volontà del suo assistito di tornare a Firenze. Il ds però ha spiegato però che non al momento non cercano centrocampisti, vista l'abbondanza di calciatori in quel ruolo. In caso di cessioni può però diventare una chance in futuro.
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