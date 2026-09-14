Il Depor è ancora imbattuto in Liga. Amatucci è diventato subito un titolare con Hidalgo
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C'è una neopromossa che in Liga sta stupendo tutti, il Deportivo la Coruna. In Galizia le aspettative erano elevate dopo un mercato di livello, con arrivi come Aubameyang, Casadò, Gimenez e Angelino. Anche Lorenzo Amatucci ha scelto la Galizia per ripartire, dopo la buona stagione a Las Palmas. Il suo inizio è stato ottimo, proprio come quello del Depor.
5 gare, due vittorie e tre pareggi, una media da Europa. Il Depor non sarà super, ma sta conducendo un avvio di livello, con un Aubameyang stellare (sempre a segno). Lo stesso Amatucci è già un intoccabile per Hidalgo, e per una squadra che vuole tenere il pallone, in coppia con Casadò. L'ex viola non ha ancora saltato un minuto in Liga, partendo sempre titolare.
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