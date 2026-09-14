Negli scorsi giorni le sue dichiarazioni al podcast Numer1 avevano fatto parecchio discutere il popolo viola: "Se son buoni son buoni, ma se son buoni come Mastantuono era meglio se li lasciavano dov'erano". Un giudizio affrettato e severo sui nuovi acquisti della Fiorentina che si è scontrato con la realtà del campo, dove il giovane talento argentino ha risposto nell'unico modo possibile: firmando una favolosa tripletta nel 4-2 finale sul campo del Venezia.

La retromarcia a Radio Sportiva

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Sandro Sabatini è voluto tornare sui suoi passi, provando a ridimensionare la portata delle sue vecchie affermazioni: "Non sono più convinto che Mastantuono era meglio lasciarlo al Real Madrid. Non sono ottuso, a parte il fatto che era una battuta. Detto questo, occhio".

"Il vero Mastantuono è una via di mezzo"

Il noto opinionista ha poi provato a tracciare una valutazione più equilibrata sul reale valore dell'ex River Plate, invitando l'ambiente a non passare da un estremo all'altro: "Mastantuono ha fatto tre gol, nelle prime tre partite non mi aveva convinto. Penso che il Mastantuono vero sia una via di mezzo tra quello delle prime tre partite e quello di Venezia".