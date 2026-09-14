Le parole di Stefano Cecchi sulla situazione in casa Fiorentina dopo la vittoria con il Venezia
VIDEO - Incidente Maldini: positivo all'alcol test e non solo. L'esito degli esami
Il giornalista, Stefano Cecchi, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
Non gioisco solo per la vittoria a Venezia, ma perché abbiamo ritrovato la Fiorentina che pensavamo di avere, ovvero una squadra che ha ritrovato la sua identità e che può ancora crescere. E' tutt'altro che inallenabile. Il modo in cui hai reagito al gol preso è stato importante, da squadra vera. Firenze non ritiene Vanoli Guardiola o Klopp, ma gli vuole bene, tanto. Quante volte lui l'anno scorso ha chiesto degli esterni che saltassero l'uomo? Tante. E si era dovuto arrangiare alzando Parisi. Ora, avere Njie, Mastantuono, Gnoto e Goncalves... non è male. Poi anche Beto, lui lo voleva fortemente già al Torino.
Sui calciatori viola
Tutti dicono che il migliore in campo è stato Mastantuono, ma per me è stato Fagioli. Un leone sembrava. Ora si deve confermare, ma quel fuocherello ci ha scaldato un po'. Fagioli ha bisogno di appoggio, di sentire che è forte. Njie ha quella cosa che nel calcio di oggi è oro, incenso e mirra: ovvero il cambio di passo. E paradossalmente, in quel ruolo, è la riseva, perché c'è anche Pedro Goncalves. In difesa la coppia più assodata sembra Dragusin-Ranieri. Pellegrino, poi, con quel gol che fa... lo sto rivalutando tanto.
Su De Gea
Due anni fa ha fatto cose da fenomeno e noi pensavamo che sarebbe stato sempre così. Ma mi dite in quali gol ha realmente colpe? Nel gol di Pellegrino a con il Torino la colpa è del portiere. Quelli che ha preso quest'anno, magari poteva fare di più, ma non solo colpa sua.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Interviste
Vanoli: "Sono innamorato di Firenze. Qui per far diventare ricca la pagina bianca"
Probabili formazioni
Fiorentina-Pisa, probabili formazioni: Oulai verso il sì. Davanti Goncalves
Esclusive
Cosa aspettarsi dal Pisa in Coppa: mercato faraonico, risultati così così
Radio e tv
Galli sicuro su Grosso: "Nessun boicottaggio, solo poca intesa con la squadra"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti