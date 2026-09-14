Vigilia di Coppa Italia in casa Fiorentina. Paolo Vanoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della società. Il tecnico ha ribadito il forte legame affettivo che lo unisce alla piazza e la grande determinazione con cui intende affrontare questo nuovo percorso.

Il legame speciale con Firenze e la piazza

L'allenatore viola non ha nascosto l'emozione per la nuova avventura: "Sai quanto sono legato a questa città, a questa tifoseria e a questo ambiente. Ho vissuto una gioia importante da calciatore, sappiamo cosa abbiamo fatto lo scorso anno... Qualcosa di straordinario". Vanoli ha poi sottolineato l'importanza del successo ottenuto al debutto: "Ora c'è una nuova pagina bianca da costruire e su questa siamo stati fortunati a partire con il piede giusto".

Passione, lavoro e ambizione per il futuro

Interpellato sul suo sentimento nei confronti dell'ambiente e dei colori gigliati, il mister ha risposto con grande entusiasmo: "Sì, come fai a non essere innamorato di Firenze. Quando sono stato chiamato la prima volta ero felice e adesso sono entusiasta, perché Firenze è una città che pretende tanto". Un'esigenza che il tecnico intende ripagare con la cultura del lavoro: "Credo di essere un grande lavoratore che vuole arrivare a grandi obiettivi. Poi ci vuole una strada da seguire, che adesso stiamo seguendo. Ripeto, partiamo da una pagina bianca che dobbiamo fare diventare ricca".