Gianfranco Monti ha parlato della situazione in casa Fiorentina dopo la vittoria con il Venezia e il lavoro di Vanoli

Redazione VN
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Il conduttore televisivo e tifoso viola, Gianfranco Monti, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno, della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

Vanoli? Io sono molto contento, perché con Grosso di vedeva che la squadra non rispondeva. Non penso che Vanoli sia stato un mago in quattro giorni, ma gli ha dato un senso di squadra, di gruppo. E lo si è visto. La cosa più clamorosa è stata Fagioli, facendo una partita importante. Mancini se guarda la partita con il Venezia fa fatica a non chiamarlo per l'Italia. A me Njie a Venezia è piaciuto un sacco, al di là di Mastantuono. Deve prendere un po' la mira meglio, ma è un 2005...
gianfranco monti sulla Fiorentina

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