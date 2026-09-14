A Lady Radio è intervenuto l'ex portiere e noto opinionista Giovanni Galli, che ha analizzato a trecentosessanta gradi il momento in casa Fiorentina, toccando i temi più caldi tra il successo di Venezia, il ritorno di Paolo Vanoli e l'imminente derby di Coppa Italia contro il Pisa.

La consacrazione di Mastantuono

L'ex estremo difensore ha speso parole al miele per il giovane talento argentino Franco Mastantuono, decisivo nell'ultimo turno di campionato: "Mastantuono ha cambiato il modo di giocare a Venezia. Lo vedevo che partiva largo e poi si accentrava, costringeva i difensori a una scelta e in questo modo poteva puntare la porta. Lui quando ha la palla tra i piedi, alza la testa e punta la porta, è bellissima questa cosa".

Il derby di Coppa Italia con il Pisa

Sguardo poi alla sfida del Franchi contro i nerazzurri, valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Galli ha sottolineato il valore della competizione e la gestione della rosa: "Non so se schiererei Christensen o De Gea. So solo che questa è una partita importante per quello che rappresenta la Coppa Italia quest'anno. La formazione dovrà essere molto competitiva, poi è ovvio che ci sarà spazio anche per chi gioca meno".

Il retroscena sull'esonero di Grosso e la mossa di Paratici

Infine, un passaggio sul ribaltone in panchina che ha visto l'addio di Fabio Grosso e il pronto ritorno di Vanoli: "A volte succedono anche queste cose. C'è chi richiama il tecnico dopo 3 settimane dall'esonero. Boicottaggio della squadra con Grosso? Non ci credo, semplicemente non si sono capiti. Succede, è successo anche a me al Milan. Paratici ha fatto una scelta e per me era giusta farla subito, prima che la situazione degenerasse. Fosse così, la Fiorentina sarebbe prigioniera dei giocatori".