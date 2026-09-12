David De Gea festeggia assieme ai suoi compagni di squadra
VIDEO - Vanoli: "Questi giovani mi entusiasmano. Guardate Mastantuono"
Due argentini e uno spagnolo... Non è l'inizio di una barzelletta, ma una foto pubblicata su Instagram dal capitano della Fiorentina David De Gea dopo la vittoria contro il Venezia.
Le immagini ritraggono il portiere viola con Pellegrino e Mastantuono, autori delle reti che hanno portato i primi tre punti in casa Fiorentina.
Caricamento post Instagram...
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Vanoli ha preso tutti questi giovinetti per le orecchie: l'anarchia è finita
Radio e tv
Malusci: "Vanoli è il leader che mancava. Sono basito dalle parole di Grosso"
Live
Under 16 Fiorentina-Benevento: dominio viola nel secondo tempo
Radio e tv
Amoruso: "Perché Vanoli ha preferito Viery a Valdepenas. Fagioli ora tranquillo"
Rassegna stampa
TS: "Mandragora sarebbe rimasto volentieri a Firenze. Cosa ha influito"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti