David De Gea festeggia assieme ai suoi compagni di squadra

Redazione VN
FIORENTINA VS ATALANTA

VIDEO - Vanoli: "Questi giovani mi entusiasmano. Guardate Mastantuono"

Due argentini e uno spagnolo... Non è l'inizio di una barzelletta, ma una foto pubblicata su Instagram dal capitano della Fiorentina David De Gea dopo la vittoria contro il Venezia.

Le immagini ritraggono il portiere viola con Pellegrino e Mastantuono, autori delle reti che hanno portato i primi tre punti in casa Fiorentina.

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De Gea, Pellegrino, Mastantuono

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