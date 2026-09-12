Archiviata la partita di campionato contro il Venezia vinta per 4-2, la Fiorentina si rituffa nella Coppa Italia. Martedì alle 21 al Franchi, infatti, ci sarà il derby contro il Pisa. Vincere significherebbe guadagnarsi l'accesso agli ottavi di finale contro il Napoli allo stadio "Maradona". Come scrive La Nazione, Vanoli dovrà ricorrere a qualche rotazione inevitabile. La partita contro la squadra nerazzurra può diventare l'occasione per vedere all'opera chi fin qui ha trovato meno spazio. Possibile, dunque, qualche cambio in tutti i reparti, senza però stravolgere l'undici iniziale. Anche il contorno farà la sua parte. Fiorentina-Pisa non è una partita qualsiasi per le due tifoserie e la rivalità è ricordata quasi settimanalmente, seppur a distanza. I biglietti sono in vendita, al momento sono attesi circa diecimila spettatori.

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