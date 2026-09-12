Rolando Mandragora al Torino aveva "lasciato qualcosa in sospeso". Era il 2022 quando si era interrotto il suo percorso granata a causa del mancato accordo trovato con la Juventus. E così arrivò la Fiorentina con Barone pronto a versare al centrocampista un ingaggio più alto rispetto a quello proposto dal Torino.

Mandragora sarebbe anche rimasto volentieri a Firenze, ma le idee di Paratici e le scelte di Grosso lo avevano relegato tra le riserve. In questi ultimi 4 anni Mandragora era anche diventato il capitano della Fiorentina e sempre tra i migliori in campo.

E ora a Firenze c’è di nuovo Vanoli, che si era affidato a occhi chiusi a Mandragora, nella scorsa stagione. E sempre per gli scherzi del destino non può che essere la Roma il primo avversario da affrontare in casa da granata, adesso. L’ultima presenza di Mandragora nel Toro, 4 anni fa? Il 20 maggio del 2022 a Torino, appunto contro la Roma. Lo scrive Tuttosport.