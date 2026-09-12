L'ex viola Alberto Malusci ha commentato la prima vittoria della Fiorentina contro il Venezia

Redazione VN
ACF Fiorentina v Atalanta BC - Serie A

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L'ex viola Alberto Malusci, ospite al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato la prima vittoria della Fiorentina contro il Venezia:

Ieri sera si è visto che la Fiorentina volesse portare a casa il risultato, l'atteggiamento è stato confortante. Vanoli ci ha messo nel suo soprattutto a livello caratteriale. Ora sta a lui dare un'identità chiara. A questa squadra manca un leader, ma lui lo è.

Grosso

Rimango basito dalle parole di Grosso. Un allenatore non può permettersi di dire quello che ha detto. Ti fanno riflettere sul suo atteggiamento remissivo nei confronti dei giocatori.

Fase difensiva

Non si può lasciare al Venezia quello che gli abbiamo lasciato noi. Devono migliorare tutti sia come reparto che come singoli. Ma essendo all'inizio ci può stare un po' di conoscenza dal parte del gruppo e un po' di condizione come Dragusin e Viery. Quest'ultimo ha giocato bene da terzino. Dragusin può darci soddisfazione.
Vanoli Grosso grafica

Fagioli

Come caratteristiche Fagioli è un mediano davanti alla difesa. Lui dice di non volerci giocare? Ai giocatori serve fiducia. Oulai in costruzione non è Fagioli, lo vedo mezzala.

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