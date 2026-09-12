Lorenzo Amoruso ha analizzato la sfida tra Venezia e Fiorentina al Penzo

Redazione VN
Fagioli

VIDEO - Fagioli: “Vi racconto cosa ci ha detto Vanoli appena arrivato”

Lorenzo Amoruso, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento della Fiorentina. Le sue parole:

Abbiamo iniziato un po' ad essere più squadra: prendo il risultato, ma non bisogna dimenticarsi le voragini che il Venezia ci ha lasciato. Dire che è tutta colpa di Grosso e che le cose sono passate no, serve stare calmi. La difesa è ancora toppo allegra. Il Napoli arriva ferito dopo le sconfitte, devi fare le cose in maniera perfetta.

La difesa

È una squadra fatta per attaccare, offensiva. Secondo me anche per questo Vanoli ha schierato Viery a sinistra piuttosto che Valdepenas: per avere equilibrio. La fase difensiva deve essere fatta da tutti.
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Fagioli

La sua stagione passata è stata sottovalutata per l'anno vissuto dalla Fiorentina. Ma Fagioli ha fatto un'annata di altissimo livello e infatti c'erano state polemiche per la mancata convocazione in Nazionale. Ha ritrovato tranquillità e fiducia da parte dell'allenatore.

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