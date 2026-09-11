Le parole di Nicolò Fagioli al termine della vittoria contro il Venezia
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Il calciatore della Fiorentina, Nicolò Fagioli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-4 contro il Venezia al Penzo. Le sue parole:
Devo migliorare ancora tanto, soprattutto in fase difensiva. Abbiamo giocato bene in avanti, subendo un gol dopo 25 minuti, un gran gol, ma peccato. Oggi siamo stati bravi a reagire, ma non sempre sarà così. Quindi bisogna crescere in questo.
Sull'arrivo di Vanoli
Vanoli è arrivato entrando subito con il piede a martello. Abbiamo fatto un inizio imbarazzante, tutti quanti e ci dispiace questo. Quando dai tutto per la maglia però la gente lo capisce e il mister ci ha chiesto proprio questo, dare tutto.
Sul momento passato
Ovvio che dispiace come è andato con Grosso. Ora però,da oggi, dovevamo scrivere una nuova pagina e così abbiamo fatto.
Sulla differenza del gioco tra i due allenatori
Non mi piace fare paragoni. Oggi è cambiato l'essere squadra ed era importante dimostrarlo. Sono arrivati giocatori forti, ma se non eri squadra in campo non potevi vincere, soprattutto in Italia. Questo è più importante.
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