Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta ironizziamo sul ritorno alla vittoria della Fiorentina
Bello vedervi così uniti e calati nella mentalità richiesta. Avanti ragazzi viola
Paratici ha scelto Paolo Vanoli e il tecnico viola ha fatto risorgere la Fiorentina con una roboante vittoria a Venezia. Il tutto ha scatenato la fantasia del nostro vignettista, Lorenzo Castellani.
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