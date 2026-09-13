Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta ironizziamo sul ritorno alla vittoria della Fiorentina

Redazione VN
Copertina Brovarone Fiorentina

Bello vedervi così uniti e calati nella mentalità richiesta. Avanti ragazzi viola

Paratici ha scelto Paolo Vanoli e il tecnico viola ha fatto risorgere la Fiorentina con una roboante vittoria a Venezia. Il tutto ha scatenato la fantasia del nostro vignettista, Lorenzo Castellani.

Vignetta viola su Fiorentina

Vignette Viola Paolo vanoli

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