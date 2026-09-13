Fabio Capello deciso sull'atteggiamento che Kean dovrebbe avere a Como

Redazione VN
Brova dei fatti paratici

Che bello vedervi così uniti e calati nella mentalità richiesta. Avanti ragazzi viola

L'ex allenatore, Fabio Capello, ai microfoni de La Provincia, ha parlato dell'integrazione di Moise Kean al Como. Queste le sue parole:

In queste squadre così unite non c'è spazio per prime donne. Dipenderà dallo spirito: se Kean vuole essere parte della squadra oppure il giocatore che gioca per sé. In squadre così se provi a rompere il giocatollo gli altri va a finire che ti emarginano.
Moise Kean

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