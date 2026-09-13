In appena cinque giorni Paolo Vanoli è riuscito a trasformare undici giocatori scollegati in una vera squadra. A Venezia la Fiorentina ha mostrato unità, idee e spirito di gruppo, grazie non soltanto all’effetto del cambio in panchina, ma anche alla piena partecipazione di uno spogliatoio che, durante la gestione Grosso, sembrava aver perso dialogo e punti di riferimento.

Vanoli è intervenuto subito anche sul piano tattico, scegliendo il 4-2-3-1, alzando il baricentro di quindici metri e chiedendo un pressing a tutto campo. La Fiorentina ha così prodotto occasioni per novanta minuti, chiudendo con dieci tiri nello specchio e un coefficiente di 3,31 xG: numeri che testimoniano la portata del cambiamento. Il lavoro resta comunque appena iniziato. Le letture difensive devono migliorare, nonostante i progressi di Dragusin, perché i due gol subiti al Penzo hanno portato a undici le reti incassate nelle prime quattro giornate. Serve inoltre maggiore cinismo sotto porta, ma la vittoria di Venezia ha cancellato almeno un alibi: questa Fiorentina è tutt’altro che «inallenabile». Lo scrive la Nazione. Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

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