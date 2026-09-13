Così il tecnico Alfredo Aglietti su Franco Mastantuono e non solo
Bello vedervi così uniti e calati nella mentalità richiesta. Avanti ragazzi viola
L'allenatore Alfredo Aglietti, ha parlato a Viola su RTV38. Queste le sue parole sulla situazione in casa Fiorentina.
"Dopo il vantaggio, contro il Venezia la Fiorentina non ha smesso di attaccare, e questo è un buon segnale, come quello del maggior ordine in difesa. Vanoli ha voluto da subito infondere anche le giuste motivazioni nei giocatori".
Su Mastantuono"Secondo me è già un leader tecnico, anche perché credo che ci sia già la percezione che possa essere davvero un grande giocatore. Al medesimo tempo, però, bisogna stare attenti: come si è criticato troppo nelle prime tre partite, adesso non lodiamo eccessivamente. Sicuramente, ha caratteristiche importanti e ti consente di saltare l'uomo, oltre ad avere dei margini di crescita notevoli".
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