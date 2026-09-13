Il giornalista Angelo Giorgetti ha espresso la sua opinione su RTV38 sulla Fiorentina e sul suo DS Fabio Paratici. Ecco le sue parole.

"Abbiamo visto tutti questo cambiamento sostanziale, sia dal punto di vista dell'impegno che dell'ordine. Vanoli è entrato in spogliatoio a "gamba tesa", e contro il Venezia ha mantenuto il 4-2-3-1 e una formazione offensiva anche nella fase finale: questo è un segnale per la squadra, per infondergli autostima".

Su Beto e su Mastantuono

Su Paratici

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"Se la Fiorentina prepara una partita di "ripartenza" allora è più utile Beto di Pellegrino. Mastantuono? Dentro di sé ha qualcosa che altri non hanno. Ha una grande garra, e questo si è visto anche a Roma quando in panchina tirava le bottigliette per terra stizzito dal risultato".E questo credo che non possa che fare bene alla squadra ed alla Fiorentina".