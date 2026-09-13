I tifosi del Besiktas cantano insieme all'ex guida dei gigliati dopo l'ultima vittoria in Süper Lig

Redazione VN
Andreazzoli

VIDEO VN - Andreazzoli: “Ce l’aspettavamo. Finale di Supercoppa l’unico peso”

Il Besiktas dell'ex guida della Fiorentina Vincenzo Italiano vola nella Super Lig turca dove, dopo la netta vittoria di venerdì per 3-0 contro l'Erzurumspor, occupa adesso la prima posizione in classifica. I tifosi nel frattempo sono entusiasti dei risultati dell'ex viola, tanto da mettere in scena, dopo l'ultima vittoria, un coro congiunto proprio con Italiano. Ecco di seguito il video.

Besiktas JK v Midtjylland - UEFA Europa League 2026/27 Second Qualifying Round First Leg

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