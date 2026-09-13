I tifosi del Besiktas cantano insieme all'ex guida dei gigliati dopo l'ultima vittoria in Süper Lig
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Il Besiktas dell'ex guida della Fiorentina Vincenzo Italiano vola nella Super Lig turca dove, dopo la netta vittoria di venerdì per 3-0 contro l'Erzurumspor, occupa adesso la prima posizione in classifica. I tifosi nel frattempo sono entusiasti dei risultati dell'ex viola, tanto da mettere in scena, dopo l'ultima vittoria, un coro congiunto proprio con Italiano. Ecco di seguito il video.
September 11, 2026
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