Stefano Pioli ha ricevuto dei sondaggi da parte del Trabzonspor
Bello vedervi così uniti e calati nella mentalità richiesta. Avanti ragazzi viola
Il Trabzonspor è alla ricerca di un nuovo allenatore e la scelta potrebbe ricadere su un ex viola. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club turco avrebbe sondato Stefano Pioli.
L'ex tecnico viola, reduce dall’ultima esperienza in Serie A sulla panchina della Fiorentina, è il nome in cima alla lista del Trabzonspor.
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