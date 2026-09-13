Bello vedervi così uniti e calati nella mentalità richiesta. Avanti ragazzi viola

Il Trabzonspor è alla ricerca di un nuovo allenatore e la scelta potrebbe ricadere su un ex viola. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club turco avrebbe sondato Stefano Pioli.

L'ex tecnico viola, reduce dall’ultima esperienza in Serie A sulla panchina della Fiorentina, è il nome in cima alla lista del Trabzonspor.