Continuano le punzecchiature sui social da parte dei profili ufficiali di Ryanair Italia, da tempo abituati a cavalcare con spiccata ironia i trend e i momenti di difficoltà delle grandi squadre di Serie A. Dopo aver preso di mira la Fiorentina solo qualche settimana fa, questa volta nel mirino della nota compagnia aerea low cost è finita la Juventus, fresca di capitombolo e sconfitta dal finale rocambolesco contro il Sassuolo a Reggio Emilia.

Il post virale e il modulo per "cercare lavoro"

A finire al centro dell'ironia social è stato in particolare il tecnico bianconero Luciano Spalletti. Sulla pagina ufficiale X di Ryanair Italia è comparsa l'immagine di un vero e proprio modulo di "Domanda di lavoro/Impiego" in italiano, accompagnato dal secco messaggio: "Spalletti, ecco a te". Un palese suggerimento ironico a compilare il curriculum per cambiare professione, spopolato in pochissime ore tra mi piace, ricondivisioni e commenti di tifosi da tutta Italia.

La difesa di Carnevali e il debutto europeo

Lo sfottò social arriva in un momento di fortissima pressione per l'ambiente bianconero. A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato l'amministratore delegato della Juventus, Giovanni Carnevali, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport per blindare la panchina: il dirigente ha confermato la massima fiducia nell'allenatore, definendolo un profilo straordinario e richiamando alla pazienza. Nel frattempo, la Juventus deve subito voltare pagina per concentrarsi sul debutto in Europa League contro il Nec, sfida fondamentale per scacciare la crisi e allontanare le polemiche.