Per Dodò questo è un inizio di stagione complesso. Il brasiliano è rimasto a Firenze, nonostante le voci di mercato, con il contratto in scadenza. Una situazione scabrosa, commentata dalla moglie del giocatore, Amanda Ferreria, sotto un post Instagram:

"Che noia, è davvero insopportabile vedere come ormai tutto quello che succede su internet si trasformi in un caos. Sono stanca di leggere così tanti insulti e di stare zitta davanti a bugie, ricostruzioni false e manipolazioni.

Quando la squadra andava bene, lui era il migliore (ovviamente). Poi, appena le cose hanno iniziato ad andare male — e parliamo di tutta la squadra — è diventato improvvisamente il peggiore.

Lo state trattando come se fosse un traditore, quando non è assolutamente così!

È da più di un anno che viviamo questa delusione legata al suo rinnovo, e non avete idea di cosa ci sia dietro.

Smettetela con il sensazionalismo, con gli articoli faziosi e con le ricostruzioni manipolate.

Dalla sua bocca, nessuno ha mai sentito la verità dei fatti. E forse sarebbe il caso di ricordarselo prima di giudicare"