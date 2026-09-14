Benedetto Ferrara, al Pentasport di Radio Bruno, analizza il momento buono

"Io speravo che la prima andasse così. Questa squadra vale più di quello che abbiamo visto nelle prime 3. Vanoli si sta riprendendo qualcosa che era suo, dato che si è cambiato senza fare passi avanti. Questa squadra deve diventarlo, facendo il proprio gioco, non è una squadra nata per vivere bassa. Sono contento per Mastantuono, un giocatore che adoro a prescindere. Il giocatore in prestito sembra che ci senta più di tutti, con una gran garra. Poteva deprimersi, ed invece no, qui è stato accolto alla grande."

Gli altri: "Ora è chiaro che arriverà il momento degli altri, e ci saranno partite più difficili. Vincere a Venezia era fondamentale per riiniziare la stagione in modo positivo. Questo Vanoli è diverso, dato che lo scorso anno arrivava qui per una missione complicata. Al netto del Venezia, Fagioli si è rivitalizzato con Vanoli. Ha bisogno di sentirsi importante, e spera di tornare in Nazionale. Lui è l'unico che può fare il play in questa squadra, alla sua maniera. Mi aspetto una Fiorentina più sicura di sè nelle prossime due partite, senza essere presuntuosi, conoscendo Vanoli."