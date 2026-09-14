Al Pentasport di Radio Bruno, Lorenzo Amoruso, si esprime sulla Fiorentina:

"Questa è una squadra che deve essere offensiva. Njie mi piace molto, ha 60-70 metri nelle gambe costanti. C'è materiale sul quale lavorare, e ci sono anche tante cose che non vanno bene. Ora testa al Pisa, una gara non facile. Vanoli ha bisogno di trovare un 11 che dia garanzie, anche se qualcosa potrebbe sperimentare. Pellegrino e Beto sono due giocatori diversi, che devono essere serviti in modo diverso. Manca ancora coesione, anche se siamo migliorati, c'è poca comunicazione tra i reparti."

Gli errori: "Nelle prime 3 vedevo una squadre lenta, pesante, allenata male. A Venezia invece la squadra ha corso moltissimo, e qui vedi che la testa ha cambiato moltissimo. Il Napoli in difesa soffre, ha delle fragilità che soffre. Jimenez a livello qualitativo c'è, ma deve lavorare dal punto di vista mentale, con certe reazioni discutibili. Vanoli ha tanta carne sul fuoco, e deve scegliere come cucinarla. La sua idea di calcio non sarà quella dello scorso anno, non può esserla. La difesa deve essere la parte peggiore, visti i numeri delle prime 4. Un reparto dove tutto è riuscito male, dalle scalate alle macrature. Valdepenas è un giovane importante, abbiamo visto che ha un piede di livello. Anche su di lui c'è stata poca collaborazione con il centrocampo, sia in fase offensiva che difensiva. Domani non rischierei Oulai, se continua ad avere qualche problemino fisico. Contro il Napoli ci sarà da correre tanto, lui e Atta non vanno rischiati"