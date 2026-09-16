Wilfried Gnonto, attaccante della Fiorentina, si è presentato in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

Un messaggio per il ct Mancini? Innanzitutto voglio ringraziare la società per la fiducia data. Prima esperienza qua in Italia, sono molto felice, la Fiorentina è incredibile. Il mio gol non è un segnale per nessuno, sono grato per Mancini. Se sono qua è anche merito suo.

Cosa è successo in questi giorni? Non è successo niente di speciale. Vanoli è arrivato con grande carica, ripetendo di voler dimenticare quello che era successo prima. Voleva ripartire da una pagina bianca, da cose basilari come il gruppo e il difendere tutti insieme. Siamo una squadra forte e lo dobbiamo dimostrare.

L'Italia? Non ho sofferto non essere richiamato, ma questo è il mio paese. Chiaro mi mancasse. Non avevo fretta di tornare, ma quando ti chiama la Fiorentina non puoi dire di no.

L'estero? Là sono cresciuto sotto ogni punto di vista, spero di aiutare i miei compagni anche questo.