La conferenza stampa di presentazione di Pedro Goncalves al Viola Park. Segui la diretta testuale e tutte le dichiarazioni su Violanews

Alessio Vannini
Vanoli conferenza

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Giornata importante in casa Fiorentina. Alle ore 14:30, all'interno del Wind3 Media Center del Viola Park, andrà in scena la conferenza stampa di presentazione ufficiale di Pedro Goncalves. Il talento portoghese, dopo la rete segnata ieri sera in Coppa Italia, si concederà ai giornalisti presenti per raccontare le sue prime sensazioni a Firenze. Insieme a lui parlerà anche Gnonto:

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