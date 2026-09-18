Le parole dell'opinionista sul momento della Fiorentina
Le parole di Bernardo Brovarone sul momento della Fiorentina, le sue dichiarazioni a riguardo:
Le parole sulla Fiorentina
Sono d'accordo con i concetti espressi fino a qui da Vanoli. Non c'è più una situazione di allarme rosso, senza un'emergenza. Anche le azioni dovranno essere diverse, questa volta Vanoli avrà tempo per creare e mettere a fondo le sue idee, per compattare un gruppo fatto da giocatori nuovi. Bisogna fidarsi di chi ha costruito e sta gestendo questa squadra, Paratici è molto bravo, tutti fanno riferimento a lui. In questo club negli ultimi anni è mancata rigidità e disciplina, in tanti se ne sono approfittati, se ne sono approfittati in tanti della beatitudine di Firenze. Fagioli? Per me è nato come play, quello è il suo ruolo
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