Carobbi: “Nuovi volti in dirigenza non basterebbero. I calciatori sono spaesati”

L'ex calciatore viola, Stefano Carobbi, ha parlato del negativo momento stagionale della Fiorentina
Redazione VN

Stefano Carobbi, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a News.superscommesse.it, del momento viola e del futuro della squadra gigliata. Ecco le sue parole:

"Due acquisti a livello dirigenziale potrebbero fare bene alla Fiorentina. Ma non credo che questi arrivi rappresenterebbero la soluzione definitiva ai problemi viola. I giocatori sono quelli dell’anno scorso, ma sono spaesati. Soltanto il centrocampo è cambiato ed è inferiore rispetto alla stagione passata. Bisognerebbe vivere lo spogliatoio per capirne i reali problemi, anche perché ci sono stati due allenatori che non sono riusciti ad entrare nella testa di chi scende in campo."

"Qualsiasi persona arrivi in questa circostanza, se i giocatori non lo aiutano e non lo rispettano, può fare poco. Non so se i calciatori viola percepiscono il pericolo della retrocessione. La conferma a tempo di Vanoli non gli regala nessun tipo di forza con lo spogliatoio."

"Ultimamente l’ho visto diverso. Io ci puntavo molto, ha vissuto un lungo periodo negativo, ma ora è cresciuto. Certo, Parisi non può cambiare da solo le sorti della squadra. Sono i punti di riferimento dello spogliatoio che fanno crescere la rosa."

