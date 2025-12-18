Stefano Carobbi, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a News.superscommesse.it, del momento viola e del futuro della squadra gigliata. Ecco le sue parole:
Carobbi: “Nuovi volti in dirigenza non basterebbero. I calciatori sono spaesati”
"Due acquisti a livello dirigenziale potrebbero fare bene alla Fiorentina. Ma non credo che questi arrivi rappresenterebbero la soluzione definitiva ai problemi viola. I giocatori sono quelli dell’anno scorso, ma sono spaesati. Soltanto il centrocampo è cambiato ed è inferiore rispetto alla stagione passata. Bisognerebbe vivere lo spogliatoio per capirne i reali problemi, anche perché ci sono stati due allenatori che non sono riusciti ad entrare nella testa di chi scende in campo."
La conferma di Vanoli—
"Qualsiasi persona arrivi in questa circostanza, se i giocatori non lo aiutano e non lo rispettano, può fare poco. Non so se i calciatori viola percepiscono il pericolo della retrocessione. La conferma a tempo di Vanoli non gli regala nessun tipo di forza con lo spogliatoio."
Su Parisi—
"Ultimamente l’ho visto diverso. Io ci puntavo molto, ha vissuto un lungo periodo negativo, ma ora è cresciuto. Certo, Parisi non può cambiare da solo le sorti della squadra. Sono i punti di riferimento dello spogliatoio che fanno crescere la rosa."
