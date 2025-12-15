Tragedia al Franchi, La Nazione: “Tifoso viola muore per un malore”

Un uomo di 60 anni, tifoso viola, ha accusato un grave malore mentre si trovava sugli spalti dello stadio di Firenze

La domenica di calcio al Franchi è stata segnata da una tragedia avvenuta poco dopo il calcio d’inizio di Fiorentina-Hellas Verona. Un uomo di 60 anni, tifoso viola, ha accusato un grave malore mentre si trovava sugli spalti dello stadio di Firenze.

Immediato l’intervento dei sanitari presenti all’interno dell’impianto, che hanno prestato i primi soccorsi prima di disporre il trasporto d’urgenza all’ospedale di Careggi. Nonostante i tentativi di rianimazione e le cure ricevute, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il malore si è rivelato fatale. Alla famiglia del tifoso vanno le più sentite condoglianze. Lo riporta La Nazione