La domenica di calcio al Franchi è stata segnata da una tragedia avvenuta poco dopo il calcio d’inizio di Fiorentina-Hellas Verona. Un uomo di 60 anni, tifoso viola, ha accusato un grave malore mentre si trovava sugli spalti dello stadio di Firenze.
Tragedia al Franchi, La Nazione: “Tifoso viola muore per un malore”
Immediato l’intervento dei sanitari presenti all’interno dell’impianto, che hanno prestato i primi soccorsi prima di disporre il trasporto d’urgenza all’ospedale di Careggi. Nonostante i tentativi di rianimazione e le cure ricevute, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il malore si è rivelato fatale. Alla famiglia del tifoso vanno le più sentite condoglianze. Lo riporta La Nazione
