Il presidente dell'Hellas Verona Italo Zanzi ha concesso un'intervista sulle pagine del Corriere di Verona. Il numero uno degli scaligeri ha parlato dell'ottimo momento gialloblù e del successo nello scontro diretto con la Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Pres. Verona: “A Firenze vittoria all’ultimo centimetro, gioia incontenibile”
corriere di verona
Pres. Verona: “A Firenze vittoria all’ultimo centimetro, gioia incontenibile”
Il numero uno degli scaligeri ha parlato dell'ottimo momento del Verona e della vittoria fondamentale nel recupero contro la Fiorentina
Non ci siamo mai sentiti fragili, il nostro ghiaccio non era sottile perché la squadra ha sempre giocato bene e la fiducia è rimasta solida e intatta. Abbiamo mantenuto la convinzione di essere sulla strada corretta. La stagione era e resta molto lunga. non avvertivamo di essere in crisi. Certo, c’era il peso della vittoria che non arrivava, però la squadra non si è mai abbattuta. Noi, il Verona, siamo fatti così: non molliamo. Il gol di Orban al 93°? Grande emozione, abbiamo esultato con una gioia incontenibile. All’Hellas siamo una famiglia, ognuno porta il Verona dentro di sé. È stato bellissimo celebrare quella rete, per com’è arrivata. È stata una vittoria all’ultimo centimetro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA