Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Pres. Verona: “A Firenze vittoria all’ultimo centimetro, gioia incontenibile”

corriere di verona

Pres. Verona: “A Firenze vittoria all’ultimo centimetro, gioia incontenibile”

Pres. Verona: “A Firenze vittoria all’ultimo centimetro, gioia incontenibile” - immagine 1
Il numero uno degli scaligeri ha parlato dell'ottimo momento del Verona e della vittoria fondamentale nel recupero contro la Fiorentina
Redazione VN

Il presidente dell'Hellas Verona Italo Zanzi ha concesso un'intervista sulle pagine del Corriere di Verona. Il numero uno degli scaligeri ha parlato dell'ottimo momento gialloblù e del successo nello scontro diretto con la Fiorentina:

Non ci siamo mai sentiti fragili, il nostro ghiaccio non era sottile perché la squadra ha sempre giocato bene e la fiducia è rimasta solida e intatta. Abbiamo mantenuto la convinzione di essere sulla strada corretta. La stagione era e resta molto lunga. non avvertivamo di essere in crisi. Certo, c’era il peso della vittoria che non arrivava, però la squadra non si è mai abbattuta. Noi, il Verona, siamo fatti così: non molliamo. Il gol di Orban al 93°? Grande emozione, abbiamo esultato con una gioia incontenibile. All’Hellas siamo una famiglia, ognuno porta il Verona dentro di sé. È stato bellissimo celebrare quella rete, per com’è arrivata. È stata una vittoria all’ultimo centimetro.

Leggi anche
Antognoni: “Bel ricordo di Losanna. Spero la Fiorentina esca dal tunnel”
Franchi, Nardella: “Renzi in cerca di visibilità. A Firenze siamo i più avanti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA