L'ex sindaco di Firenze, ora europarlamentare, Dario Nardella, ha risposto a Matteo Renziche nell'intervista rilasciata a La Nazione e pubblicata nell'edizione di mercoledì 17 dicembre 2025 aveva dichiarato che "Firenze non merita uno stadio ridicolo figlio di errori clamorosi del Comune, non merita le prese in giro di mezza Italia".
Franchi, Nardella: “Renzi in cerca di visibilità. A Firenze siamo i più avanti”
Nardella replica a Renzi con quest'ultimo che aveva definito "ridicolo" lo stadio Franchi e il progetto di restyling voluto dall'ex sindaco
La replica di Nardella al leader di Italia Viva è arrivata nel corso di una trasmissione andata in onda su Toscana Tv:
Mi dispiace molto che Renzi sfrutti una situazione così difficile e delicata della Fiorentina per fare polemica politica e cercare un po' di visibilità Non è la prima volta che lo fa. Io sto ai fatti. Sono convinto nel 2029 avremo lo stadio finito e tra i più belli d'Europa. Quando ero sindaco ero abituato a prendere le responsabilità e affrontare i problemi, non a scappare. Il Franchi crollava, Lo dicevano tutti: il quartiere, la Fiorentina... E io mi sono impegnato per trovare una soluzione che prima di me nessuna aveva trovato perché il tema non era mai stato preso di petto. Ho sentito di doverlo fare. Euro32 a Firenze? Sono molto fiducioso che Sara Funaro e l'amministrazione facciano un bel lavoro. A parte lo stadio della Juve, se guardiamo le altri grandi città l'unica che ha un cantiere aperto è Firenze. Se fosse così facile fare uno stadio in Italia con la burocrazia che c'è, lo avrebbero fatto tutti. Noi invece siamo più avanti degli altri.
