Franchi, Nardella: “Renzi in cerca di visibilità. A Firenze siamo i più avanti”

Nardella replica a Renzi con quest'ultimo che aveva definito "ridicolo" lo stadio Franchi e il progetto di restyling voluto dall'ex sindaco

L'ex sindaco di Firenze, ora europarlamentare, Dario Nardella, ha risposto a Matteo Renziche nell'intervista rilasciata a La Nazione e pubblicata nell'edizione di mercoledì 17 dicembre 2025 aveva dichiarato che "Firenze non merita uno stadio ridicolo figlio di errori clamorosi del Comune, non merita le prese in giro di mezza Italia".