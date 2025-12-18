Viola News
Repubblica: “Rivoluzione viola a gennaio. Tante le cessioni previste e nuovo Ds”

Goretti è pronto a rivoluzionare la Fiorentina a gennaio. E la Fiorentina lavora ad inserire un nuovo dirigente
L'edizione nazionale di Repubblica ne è sicura: nel corso del mercato di gennaio la Fiorentina andrà incontro ad una vera e propria rivoluzione. Poche righe, quelle dedicate alla squadra viola sul quotidiano, ma eloquenti. Ecco quanto si legge nell'articolo a firma di Giulio Cardone e Andrea Sereni:

La Fiorentina è pronta a una sorta di rivoluzione. Previste sette cessioni a gennaio: andranno via con ogni probabilità Gudmundsson, Dzeko e Ndour. E non solo loro. I viola vogliono un nuovo direttore sportivo e sono in pressing su Giuntoli.

