Gazzetta: “Vanoli pensa di restare fino al termine della stagione”

Secondo la Rosea "l''impressione è che Vanoli senta vicino il momento in cui la squadra comincerà a ottenere risultati più in linea con le potenzialità"
Redazione VN

Stasera alle 21 la Fiorentina sarà impegnata in Conference League contro il Losanna. Se quella di domenica contro l'Udinese in campionato è la partita più importante, questa con gli svizzeri ha un notevole valore: deve dare risposte - scrive La Gazzetta dello Sport-  sullo stato psicofisico e tecnico dei viola e può consentire di congelare la Conference fino a marzo. Per qualificarsi direttamente agli ottavi, la Fiorentina deve vincere con uno scarto possibilmente ampio: è molto probabile che la differenza reti diventi decisiva. Se, invece, la squadra di Vanoli resterà fuori dall'elenco dei più bravi, dovrà disputare i playoff a febbraio (LE COMBINAZIONI). Liberare il calendario per tre mesi sarebbe ideale per concentrare sul campionato.

Dopo aver riportato le parole di Paoli Vanoli in conferenza stampa, il quotidiano scrive:

L'impressione è che Vanoli senta vicino il momento in cui la squadra comincerà a ottenere risultati più in linea con le potenzialità e che, quindi, pensi di restare sulla panchina viola fino al termine della stagione.

