Stasera alle 21 la Fiorentina sarà impegnata in Conference League contro il Losanna. Se quella di domenica contro l'Udinese in campionato è la partita più importante, questa con gli svizzeri ha un notevole valore: deve dare risposte - scrive La Gazzetta dello Sport- sullo stato psicofisico e tecnico dei viola e può consentire di congelare la Conference fino a marzo. Per qualificarsi direttamente agli ottavi, la Fiorentina deve vincere con uno scarto possibilmente ampio: è molto probabile che la differenza reti diventi decisiva. Se, invece, la squadra di Vanoli resterà fuori dall'elenco dei più bravi, dovrà disputare i playoff a febbraio (LE COMBINAZIONI). Liberare il calendario per tre mesi sarebbe ideale per concentrare sul campionato.
Gazzetta: “Vanoli pensa di restare fino al termine della stagione”
Secondo la Rosea "l''impressione è che Vanoli senta vicino il momento in cui la squadra comincerà a ottenere risultati più in linea con le potenzialità"
Dopo aver riportato le parole di Paoli Vanoli in conferenza stampa, il quotidiano scrive:
L'impressione è che Vanoli senta vicino il momento in cui la squadra comincerà a ottenere risultati più in linea con le potenzialità e che, quindi, pensi di restare sulla panchina viola fino al termine della stagione.
