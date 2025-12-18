Tuttosport s’interroga: “La Conference League non rischia d’essere un impiccio?”

Tuttosport presenta la partita di stasera (ore 21) di Conference League tra Losanna e Fiorentina. Il quotidiano sottolinea come la squadra viola torni in Europa nel momento più buio della sua lunga storia. Ultima in campionato, contestata, dilaniata, eppure in corsa per il quarto anno di fila per qualificarsi direttamente agli ottavi di Conference League. Tuttosport, poi, si chiede: "Ma la competizione continentale non rischia di rivelarsi un impiccio per una squadra obbligata a dirottare tutte le energie fisiche e mentali per cercare di non retrocedere nell'anno del centenario?" In ogni caso stasera l'attende il Losanna, sesta e ultima gara della fase a girone unico della Conference League. Il viaggio per i viola (9 punti in classifica, 8 gli svizzeri) non è iniziato nel modo migliore: partenza ritardata di due ore per lo sciopero dei controllori di volo dell'aeroporto di Peretola, di qui anche lo slittamento in serata della conferenza allo Stade de la Tuiliere.