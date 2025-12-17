Ha fatto discutere, domenica sera, lo sfogo social di Matteo Renzi. Il senatore tifoso viola ed sindaco di Firenze ha voluto fare chiarezza sulla Nazione, soffermandosi anche sulle voci di chi lo vorrebbe alla Fiorentina:
Renzi: “Io alla Fiorentina? Basta chiacchiere. Avanti con Commisso, ma deve cambiare”
"L'interesse è enorme, nel mondo tutti vogliono bene a Firenze, dal mondo arabo all'America, dall'Oriente agli imprenditori italiani. Ma Commisso ha detto che non vuole vendere, quindi avanti con Rocco"
Non so se sia stato uno sfogo di testa o di pancia. So che ho semplicemente detto la pura verità. Firenze non merita lo scempio dell'ultimo posto in classifica, non merita di perdere così una partita al novantesimo, non merita uno stadio ridicolo figlio di errori clamorosi del Comune, non merita le prese in giro di mezza Italia. A Firenze siamo abituati a soffrire ma questo è peggio: è uno scempio. E io sono u fiorentino come tanti e ho il diritto di dirlo, forse persino il dovere di farlo
CESSIONE DEL CUB
Aprire adesso il dibattito sulla proprietà sarebbe un errore tragico. Ora vanno aiutati Catherine e Rocco Commisso, che sono persone buone e generose, a salvare la stagione. Per farlo non occorre il chiacchiericcio sulla cessione della società. Speramperò che la proprietà capisca che abbiamo bisogno di un vero professionista alla guida della società. Continuando cosi si retrocede. E dunque con tutto il rispetto per chi sta gestendo la Fiorentina oggi serve qualcuno che si faccia rispettare nello spogliatoio, in città, dalle istituzioni. Un professionista. Commisso deve dire ai suoi di ingaggiare un top manager che capisca di calcio, gli faccia un contratto pluriennale, gli dia i soldi per il mercato di gennaio. Chi deve essere venduto se ne vada, chi arriva combatta per la serie A. Non siamo già retrocessi, siamo ancora in tempo a salvarci. Servono nove/dieci vittorie: sono alla nostra portata. Ma serve una svolta in società
RENZI A FIRENZE?
No, non è il momento. lo sono un tifoso della Fiorentina e un rappresentante delle Istituzioni. In questa fase non servo io, in questa fase non serve un acquirente. Stop alle chiacchiere, per favore. In questa fase serve un direttore che sia veramente rispettato dallo spogliatoio, che abbia i pieni poteri e che trascini la squadra alla salvezza. Ogni discorso in più sarebbe fuori luogo e assurdo. lo ho il cuore viola: per me oggi l'unica preoccupazione è salvarsi. La B sarebbe uno scempio e Firenze non merita questo scempio
COMMISSO
Buono. Ho molto rispetto per Rocco e per sua moglie. Ma in questa fase non può stare a Firenze ed è giusto che sia aiutato da tutti. Purtroppo abbiamo sofferti eventi tragici come la scomparsa di Joe Barone, abbiamo subito l'idiozia di rifare lo stadio con i soldi del Pnrr e poi sbagliato alcune decisioni tecniche. Ma il mio è un grido di speranza: si può ancora fare, mettiamoci tutti insieme a remare nella stessa direzione
SERIE B
Non ci voglio pensare. Dobbiamo salvarci, punto. Si può ancora fare. L'interesse è enorme, nel mondo tutti vogliono bene a Firenze, dal mondo arabo all'America, dall'Oriente agli imprenditori italiani. Ma Commisso ha detto che non vuole vendere, quindi avanti con Rocco. L'importante è mettere qualcuno di competente alla guida della società e salvarsi. Il resto è prematuro.
